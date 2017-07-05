В Хакасии задержан мужчина, выстреливший в ребенка из пневматики за отказ убрать мусор около дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя республиканского главка СКР Светлану Павину.

Инцидент произошел в поселке Усть-Абакан. Трое детей играли возле дома. К ним вышел пьяный мужчина и потребовал убрать мусор. Получив отказ, он сходил за пневматическим оружием, вернулся и выстрелил в ребенка, который получил ранение в ногу.

Следователями возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.