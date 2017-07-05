В Хакасии задержан мужчина, выстреливший в ребенка из пневматики за отказ убрать мусор около дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя республиканского главка СКР Светлану Павину.
Инцидент произошел в поселке Усть-Абакан. Трое детей играли возле дома. К ним вышел пьяный мужчина и потребовал убрать мусор. Получив отказ, он сходил за пневматическим оружием, вернулся и выстрелил в ребенка, который получил ранение в ногу.
Следователями возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
Комментарии
Ранение в ногу из пневматики, если бы он просто дал ребенку леща, травма могла быть серьезней
"07.2017 12:14 гость
Ранение в ногу из пневматики, если бы он просто дал ребенку леща, травма могла быть серьезней"
Вы в своего ребёнка из пневматики стреляете для профилактики???
Если намусорили дети и отказались за собой убирать - всё правильно сделал!
Если дети не виноваты в экологической проблеме двора - кастрировать без наркоза!
Из какой пневматики-то? По скорости снаряда разная бывает. Из травматов пуляют - всем пофиг
Если намусорили дети и отказались за собой убирать - всё правильно сделал!
ТЫ вообще нормальный? или на Силикатном живешь??? вышел из дома пьяный уже нарушитель еще и ствол притащил! а если это твой ребенок был бы???
в Абакане жизнь тяжелая)
был как то в этом городе, такое ощущение, что они еще в 90-х остались. там реально можно на ровном месте под обмолот попасть.
Сколько моральных у ро до в - и стреляющих, и оправдывающих тех, кто стреляет... ужас!
если намусорили или семок там нащелкали - то правильно сделал
5.07.2017 12:50
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ужас, кроме того в честь Абакана какое-то стрелковое оружие назвали
правильно, надо с детства к порядку приучать