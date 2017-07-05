Фото: voda.org.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин призвал жителей региона страховать свое имущество, чтобы в случае каких-либо катаклизмов и ЧС гарантировано получить денежное возмещение за причиненный ущерб.

Об этом глава региона высказался в ходе "прямой линии", комментируя ситуацию с подтоплением жилых домов в Рубцовске грунтовыми водами. Губернатор напомнил, что накануне им было выделено 30 млн рублей на компенсации гражданам нанесенного ущерба.

При этом он подчеркнул, что гражданам следует активно страховать свое имущество.

"Только чудо нас спасло от разрушительного паводка. Возможно, мы не так много согрешили и к нам пришла амнистия из высших сфер", — сказал губернатор, отметив, что при неблагоприятном развитии событий ущерб жителям края мог быть очень большим.

"Свое имущество надо страховать, чтобы гарантированно решать вопросы с возмещением ущерба", — резюмировал в этом контексте Александр Карлин.