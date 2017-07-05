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Беспилотники, которые имеют вес от 250 граммов до 30 килограммов, со среды, 5 июля, нужно регистрировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изменения, внесенные в Воздушный кодекс Российской Федерации.

Займется постановкой БПЛА на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Раньше предприятие разработало технологию идентификации дронов.

Подчеркивается, что за запуск не поставленного на учет беспилотника владельцу будет грозить штраф до 5 тысяч рублей. Так, пишет "Российская газета", если БПЛА взлетел без разрешения и без номера на борту — даже просто оторвался от земли — за нарушение воздушного пространства хозяину аппарата могут выписать штраф в 5 тысяч рублей, должностному лицу — 20 тысяч рублей, а юридическому — 300 тысяч рублей.

Агентство отмечает, что зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в прошлом месяце заявил, что банк впервые обсудил с руководством Росавиации возможность использования дронов банками для доставки денег.

Также использовать БПЛА изъявил желание "Аэрофлот". Компания хочет с их помощью осматривать воздушные суда во время техобслуживания.