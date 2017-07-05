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Новости

Минфин против медосмотра пьяных за счет ведомств

, ИА "Амител"
С начала года обсуждается законопроект, по которому нарушитель сам будет оплачивать анализы

Фото: glazov-news.ru

Министерство финансов отказалось одобрить новый закон о медосвидетельствовании на состояние опьянения, пишет LIFE.

Авторы проекта предупредили, что их инициатива приведет к увеличению расходов бюджета ведомств. Однако Минфин не увидел данных, по каким именно статьям и на сколько будет увеличение. В итоге в министерстве отказались утверждать законопроект в недоработанном виде.

По проекту предполагалось, что медосвидетельствование должен будет оплачивать бюджет того ведомства, которое и заказало освидетельствование. Если человека остановили гаишники, то им и оплачивать работу экспертов.

"Исходя из содержания финансово-экономического обоснования к законопроекту, дать финансовую оценку последствий решений не представляется возможным. Минфин России не поддерживает данный законопроект", — сообщил изданию источник близкий к ведомству со ссылкой на соответствующие документы.

Стоит отметить, что один медосмотр на предмет алкоголя в крови стоит примерно 1500 рублей. 

Также пока еще обсуждается законопроект, по которому нарушитель сам будет оплачивать анализы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

5.07.2017 12:36
- гость -

Оплачивать водитель должен только в том случае если анализ будет положительный. А так это тупа беспредельное пополнение казны, а скорее всего чьих то карманов.

0  0
5.07.2017 12:44
ПТУшница

Оплачивать водитель должен только в том случае если анализ будет положительный.
а если отрицательный то ГИБДД и еще задержанному столько же за моральный ущерб

0  0
5.07.2017 13:03
месный

ну вот и появилась мотивация делать все анализы положительными

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