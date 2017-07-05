Министерство финансов отказалось одобрить новый закон о медосвидетельствовании на состояние опьянения, пишет LIFE.

Авторы проекта предупредили, что их инициатива приведет к увеличению расходов бюджета ведомств. Однако Минфин не увидел данных, по каким именно статьям и на сколько будет увеличение. В итоге в министерстве отказались утверждать законопроект в недоработанном виде.

По проекту предполагалось, что медосвидетельствование должен будет оплачивать бюджет того ведомства, которое и заказало освидетельствование. Если человека остановили гаишники, то им и оплачивать работу экспертов.

"Исходя из содержания финансово-экономического обоснования к законопроекту, дать финансовую оценку последствий решений не представляется возможным. Минфин России не поддерживает данный законопроект", — сообщил изданию источник близкий к ведомству со ссылкой на соответствующие документы.

Стоит отметить, что один медосмотр на предмет алкоголя в крови стоит примерно 1500 рублей.

Также пока еще обсуждается законопроект, по которому нарушитель сам будет оплачивать анализы.