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Новости

Особый противопожарный режим на территории Алтайского края отменили

, ИА "Амител"
Жители Алтайского края снова могут жарить шашлыки на природе

Фото: Baseballfieldequipment.wordpress.com

В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор края Александр Карлин. Напомним, противопожарный режим действовал в регионе с 20 апреля 2017 года.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ Алтайского края, сейчас на территории региона наблюдается стабилизация пожарной обстановки. Установились погодные условия, которые способствуют снижению класса пожарной опасности в лесах.

Тем не менее, жителей края просят не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101.


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