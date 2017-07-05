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Губернатор Алтайского края Александр Карлин высказался в ходе "прямой линии" о проблеме транспортных заторов на дорогах краевой столицы, подчеркнув, что данная тема действительно звучит в городе весьма остро.

Отвечая на вопрос жительницы Барнаула, которая предложила организовать на Павловском тракте так называемую "зеленую волну", Александр Карлин отметил: "Вопрос понятен совершенно. Есть проблема. Он заключается в том числе и в организации дорожного движения".

В этом контексте глава региона подчеркнул, что обсудит данный вопрос с городскими властями и ГИБДД, чтобы в ближайшее время на Павловском тракте было создано наиболее оптимальное светофорное регулирование.

"Мы слишком активно догоняем мегаполисы по интенсивности пробок, а не по другим вопросам", — также заметил губернатор.

Также Александр Карлин подчеркнул, что так или иначе проблему пробок в краевой столице должен снизить ремонт транспортных магистралей, напомнив, что в этом году Барнаул на приведение дорог в порядок получил средства в размере 634 миллионов рублей.