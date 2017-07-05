Правительство выступило против налоговых льгот для жителей сносимых пятиэтажек в Москве, дав отрицательный отзыв на законопроект, предусматривающий освобождении от налога на жилье, пишут "Ведомости".
Проект закона, разработанный депутатом Госдумы Николаем Гончаром, предлагал освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации, который будет создан московскими властями для исполнения программы сноса пятиэтажек.
Планировалось, что в рамках этого закона москвичей, претендующих на новое жилье, освободят от налога на доходы (НДФЛ).
В отрицательном отзыве правительства указано, что обсуждение вопроса о предоставлении налоговых преференций фонду реновации является преждевременным.
Таким образом, если налоговые льготы не будут утверждены, то жильцы снесенных пятиэтажек должны будут заплатить 13% от стоимости полученного взамен жилья.
Комментарии
И тут объе........
Заголовок - провокация.Почему не пишете,что речь о Москве?
Да уж, мало того что жилья лишили принудительно,дали взамен хламину с тонкими стенами (зато новую) да еще и 13 % от полученного платить придется, ох кто то руки нагреет в мАскве
Это пока в москве.
Пусть бабки платят, а то думали что на дормовщинку новое жилье получать, дорогие мои москвичи. А не нравиться, то давайте к нам ехайте, Сибирь осваивать