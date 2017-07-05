Правительство выступило против налоговых льгот для жителей сносимых пятиэтажек в Москве, дав отрицательный отзыв на законопроект, предусматривающий освобождении от налога на жилье, пишут "Ведомости".

Проект закона, разработанный депутатом Госдумы Николаем Гончаром, предлагал освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации, который будет создан московскими властями для исполнения программы сноса пятиэтажек.

Планировалось, что в рамках этого закона москвичей, претендующих на новое жилье, освободят от налога на доходы (НДФЛ).

В отрицательном отзыве правительства указано, что обсуждение вопроса о предоставлении налоговых преференций фонду реновации является преждевременным.

Таким образом, если налоговые льготы не будут утверждены, то жильцы снесенных пятиэтажек должны будут заплатить 13% от стоимости полученного взамен жилья.