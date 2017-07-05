Фото: ptzgovorit.ru
Проблемы, которые возникают в вопросе оказания почтовых услуг в Алтайском крае, являются системными, заявил в ходе "прямой линии" губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Так, к главе региона обратилась жительница Барнаула, отметившая, что на почтовом отделении №39 не доставляют корреспонденцию.
В ответ губернатор подчеркнул: "Проблема есть, она ненадуманная и носит системный характер". При этом он добавил, что тарифы на доставку корреспонденции, газет и журналов каждый год растут, а жалобы не прекращаются.
"Я этот сигнал возьму на свой контроль", — сказал губернатор, отметив, что обратится к руководству почтовой службы.
Напомним и то, что в настоящее время в Барнауле 19 почтовых отделений работают в условиях сокращенного дня.
Комментарии
А в чем причины этих системных проблем?
Губернатор не догадывается?
В ОК есть группа "Почта России". Достаточно просмотреть ленту и комментарии почтовых работников и все станет ясно.
5.07.2017 12:59
Марта Эм
Да людям и так все ясно. Потому как они тут живут.
Хотелось бы услышать наконец и от губернатора.