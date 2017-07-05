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Проблемы, которые возникают в вопросе оказания почтовых услуг в Алтайском крае, являются системными, заявил в ходе "прямой линии" губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Так, к главе региона обратилась жительница Барнаула, отметившая, что на почтовом отделении №39 не доставляют корреспонденцию.

В ответ губернатор подчеркнул: "Проблема есть, она ненадуманная и носит системный характер". При этом он добавил, что тарифы на доставку корреспонденции, газет и журналов каждый год растут, а жалобы не прекращаются.

"Я этот сигнал возьму на свой контроль", — сказал губернатор, отметив, что обратится к руководству почтовой службы.

Напомним и то, что в настоящее время в Барнауле 19 почтовых отделений работают в условиях сокращенного дня.