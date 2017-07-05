В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий возможность комплексного запроса сразу нескольких госуслуг при однократном обращении в МФЦ, сообщается на сайте кабмина.

"В настоящее время, если заявителю необходимо получить несколько государственных и (или) муниципальных услуг или услуг, которые необходимы и обязательны для предоставления государственных и муниципальных услуг, ему приходится по каждой услуге отдельно писать заявление и приходить за результатом каждой услуги в МФЦ, что не в полной мере соответствует принципу "одного окна", — говорится в документе.

Предлагается обязать МФЦ оказывать сразу несколько госуслуг при однократном обращении. Такая инициатива, как отмечается, позволит увеличить количество наиболее востребованных и социально значимых услуг на базе центра, а также уменьшит финансовые и временные издержки россиян и коррупционные риски.