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Полицейские задержали двух 20-летних молодых людей, которые подозреваются в причастности к совершению разбойного нападения на пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел на станции Батунная Заринского района. Ночью неизвестные проникли в дом к 82-летним супругам. Молодые люди избили пенсионеров и похитили у них порядка 5 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавшие сразу позвонили своему сыну. Прибывшие медики госпитализировали пожилых супругов в Заринскую горбольницу, где у них при осмотре выявили множественные ушибы, ссадины верхних конечностей и грудной клетки. У пожилого мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Стражам порядка удалось по "горячим" следам задержать подозреваемых, которые сначала зашли в местный бар, а потом на электричке уехали в Барнаул. Злоумышленники оказались жителями станции Батунная. Сначала молодые люди выпили спиртное, а затем решили ограбить беспомощных пенсионеров.

По факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.