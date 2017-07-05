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Губернатор Александр Карлин заявил, что у него два главных работодателя – это президент РФ Владимир Путин и жители региона.

"Я считаю, что у меня два основных работодателя – президент Владимир Владимирович Путин и жители Алтайского края", — подчеркнул глава региона.

Говоря о нахождении на своем посту, он также акцентировал внимание на следующем: "Никто не пытается отменить нормы закона, искусственно пролонгировать срок полномочий".

Об этом губернатор высказался в контексте того, что в крае будет завершена программа "80 на 80" и будет инициирована программа "85 на 85", которую, вполне возможно, придется воплощать в реальность уже другим людям.

Губернатор подчеркнул: "Мы не должны забывать об обещаниях. Необходимо создавать системные заделы для того, чтобы регион развивался достойным образом".

По словам губернатора, всегда следует создавать такие предпосылки, "чтобы корабль следовал своим курсом".