Отбирать детей у родителей с психическими заболеваниями предлагает МВД

В МВД хотят предотвращать преступления против детей, которые могут совершить их психически нездоровые родители, предложив сделать заболевание основанием для лишения родительских прав, пишет LIFE.

МВД по результатам собственного мониторинга пришло к выводам, что родители с психическими заболеваниями все чаще нападают на собственных детей. Теперь в министерстве хотят получить ответ от Минздрава: что нужно, чтобы таких случаев стало меньше?

Чтобы исправить ситуацию, в МВД предлагают внести поправки в Семейный кодекс, позволяющие лишать психически больных людей родительских прав.

В МВД отметили, что случаи, когда психически больные родители нападают на своих детей, не редкость. Согласно статистике за первые пять месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 10 таких инцидентов. Нападения фиксировались, в частности, в Москве, Дагестане, Удмуртии, Ростовской, Калужской и Иркутской областях. Причем в восьми случаях дети погибли.