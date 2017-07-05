Отбирать детей у родителей с психическими заболеваниями предлагает МВД

В МВД хотят предотвращать преступления против детей, которые могут совершить их психически нездоровые родители, предложив сделать заболевание основанием для лишения родительских прав, пишет LIFE.
МВД по результатам собственного мониторинга пришло к выводам, что родители с психическими заболеваниями все чаще нападают на собственных детей. Теперь в министерстве хотят получить ответ от Минздрава: что нужно, чтобы таких случаев стало меньше?
Чтобы исправить ситуацию, в МВД предлагают внести поправки в Семейный кодекс, позволяющие лишать психически больных людей родительских прав.
В МВД отметили, что случаи, когда психически больные родители нападают на своих детей, не редкость. Согласно статистике за первые пять месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 10 таких инцидентов. Нападения фиксировались, в частности, в Москве, Дагестане, Удмуртии, Ростовской, Калужской и Иркутской областях. Причем в восьми случаях дети погибли.
Комментарии
а просто нельзя их кастрировать чтобы дураки дураков не рожали????
расширяем окно овертона, ага? Бить нельзя, ругать нельзя, теперь быть "психическибольным" нельзя. А это - вообще довольно нечеткая грань. Любой человек "ненормален".
5.07.2017 13:32
- гость -
вас, кстати, в первую очередь на проверку к психиатру. Слишком много агрессии.
Нормальных то где видели?
Человек может не иметь психических диагнозов, но быть злым, жестоким и агрессивным.
5.07.2017 14:16
- гость -
не имеют диагнозов только необследованные люди. При желании диагноз найдется. Любого человека можно вывести из себя так, что он будет на столбы с ножом кидаться. Вон, первый комментатор уже на взводе, вызывайте психичку и вяжите.