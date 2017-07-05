Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе "прямой линии" сравнил свою работу с действиями гребцов в единой большой команде.
Так глава региона отметил на вопрос жителя края, который напомнил, что в свое время Владимир Путин сравнил себя с галерным рабом. В этом контексте губернатора спросил, с кем бы он мог сравнить себя.
"Свое место я вижу в составе единой большой команды гребцов. У нас есть капитан, который определяет маршрут и интенсивность нагрузки на каждого… У меня есть компетенции и зона ответственности", — отметил глава региона.
Комментарии
И что им, на галерах ,медом измазано?
Эй Амител, что я такого написал, зачем мои коменты трете?
Гребцов от слова грести. А что простите конкретно гребете?