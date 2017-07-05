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Прогулочный теплоход, на борту которого праздновали свадьбу, протаранил опору моста Ломоносова через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, об этом сообщает издание "Фонтанка" cо ссылкой на пресс-службу УТ МВД по Северо-Западу.

Уточняется, что сообщение о ЧП поступило в дежурную часть после 22:00 во вторник, 4 июля. Издание уточняет, что на маломерном судне играли свадьбу, на которой присутствовало около 35 человек.

В результате столкновения 33-летняя невеста и пожилая гостья торжества были госпитализированы в больницу. Согласно некоторым данным, новобрачная находится в положении.

В полиции сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Предварительно установлено, что столкновение произошло из-за отказа рулевого управления.