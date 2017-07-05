Российские туристы все чаще используют интернет при подготовке к путешествиям. По данным TRAVELHUB количество туристических запросов в интернете увеличилось на 50% в 2016, а первом квартале 2017 более чем на 73%. Специалисты составили портрет российского онлайн-путешественника — человека, предпочитающего планировать поездки через Интернет.



Больше женщина, чем мужчина

Оказалось, что чаще поездки онлайн планируют женщины — 54%. Мужчины им в этом значительно уступают — всего 46% путешественников сильного пола используют в этих целях интернет.

С опытом

Выяснилось, что онлайн-путешественниками обычно становятся уже опытные туристы, побывавшие в разных поездках. В 44% случаев они имеют стаж загранпаспорта более 10 лет. 55% российских онлайн-путешественников любят посещать страны самостоятельно, а туры выбирают — 45%. Однако в целом туристические агентства удерживают 67% россиян.

Со смартфоном

Для россиян более удобны мобильные телефоны, нежели планшеты. На этапе поиска авиабилетов и отелей смартфоны используют 39% туристов, планшет – около 30%. Бронировать отели при помощи мобильного устройства предпочитают около половины туристов.

Интересно, что чем точнее россияне знают, куда хотят поехать, тем чаще они пользуются мобильными устройствами для поиска информации.

Сам по себе

Ориентироваться по местности во время путешествия россиянам помогают онлайн карты. Этим ресурсом пользуются 54% туристов. Ещё 40% выбирают офлайн карты. Схемы городского транспорта и переводчики используют 36% путешественников. Так же выяснилось, что 50% россиян не берут экскурсии у гидов, а предпочитают изучать окрестности и достопримечательности самостоятельно.

Вадим Ощиков