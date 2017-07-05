Фракция ЛДПР обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением вмешаться в ситуацию участившимися в последнее время случаями ночных аварий автобусов, в которых гибнут люди, пишет "Парламентская газета".
"Мы еще в 2011 году потребовали запретить ночные перевозки на автобусах. Вносили такие предложения и в Думу, но к нам не прислушались. Сколько еще людей должно погибнуть ночью, чтобы принять простое решение?", — возмущается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Он отмечает, что дороги в стране плохо освещены: "Не везде качественное покрытие и перевозить большие группы людей при таких условиях — это преступление".
Фракция ЛДПР предлагает Медведеву своим распоряжением ввести запрет на такие перевозки.
Напомним, в Татарстане в начале июля в ночь на воскресенье произошло ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан". Автобус опрокинулся на проезжей части и загорелся. В нем находилось 29 человек: 28 пассажиров и водитель. Погибли 14 человек.
Комментарии
Запретите все, аварии будут всегда .
Да вообще не освещены.
ага, чтобы днем было больше ДТП
у нас зимой в 5 темно, и светает в 10.... и что - не ездить теперь что ли?
По лайфу несколько дней эту ахинею передавали. Ездить только днём, а ночью в гостинице останавливаться. Думает у всех как у депутатов свободного времени вагон можно неделю на автобусе кататься. Магистрали надо нормальные строить по несколько полос в каждую сторону с разделителями.
Гостю в 14:30: На фотках с места того ДТП с Неопланом вроде как разделительная полоса как раз есть.
Там просека какая то без отбойников. Даже встречный может влететь.
Ночью машин меньше. -Наоборот безопаснее и прохладнее. Вот если скорость ограничить до 70 ночью, будет толк.
Когда в автобус грузовик с кирпичом влетел, вроде день был, но гололед. Запретить зимой ездить?
Запретить всё! Запретить ночные рейсы, автобусы, пассажиров, вообще ночь запретить.
А МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ ЗАПРЕТИТЬ ДУРАКОВ В ГОС,ДУМЕ?
страна такая что ли?
только запреты везде....