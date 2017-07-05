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Жириновский попросил Медведева запретить возить людей в автобусах по ночам

, ИА "Амител"
Фракция ЛДПР предлагает Медведеву ввести запрет на ночные перевозки из-за плохой освещенности дорог

Фракция ЛДПР обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением вмешаться в ситуацию участившимися в последнее время случаями ночных аварий автобусов, в которых гибнут люди, пишет "Парламентская газета".

"Мы еще в 2011 году потребовали запретить ночные перевозки на автобусах. Вносили такие предложения и в Думу, но к нам не прислушались. Сколько еще людей должно погибнуть ночью, чтобы принять простое решение?", — возмущается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он отмечает, что дороги в стране плохо освещены: "Не везде качественное покрытие и перевозить большие группы людей при таких условиях — это преступление".

Фракция ЛДПР предлагает Медведеву своим распоряжением ввести запрет на такие перевозки.

Напомним, в Татарстане в начале июля в ночь на воскресенье произошло ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан". Автобус опрокинулся на проезжей части и загорелся. В нем находилось 29 человек: 28 пассажиров и водитель. Погибли 14 человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.07.2017 13:55
- гость -

Запретите все, аварии будут всегда .

0  0
5.07.2017 13:56
- гость -

Да вообще не освещены.

0  0
5.07.2017 13:59
- гость -

ага, чтобы днем было больше ДТП

0  0
5.07.2017 14:03
Дюша Метёлкин

у нас зимой в 5 темно, и светает в 10.... и что - не ездить теперь что ли?

0  0
5.07.2017 14:03
- гость -

По лайфу несколько дней эту ахинею передавали. Ездить только днём, а ночью в гостинице останавливаться. Думает у всех как у депутатов свободного времени вагон можно неделю на автобусе кататься. Магистрали надо нормальные строить по несколько полос в каждую сторону с разделителями.

0  0
5.07.2017 14:15
- гость -

Гостю в 14:30: На фотках с места того ДТП с Неопланом вроде как разделительная полоса как раз есть.

0  0
5.07.2017 14:26
- гость -

Там просека какая то без отбойников. Даже встречный может влететь.

0  0
5.07.2017 14:30
- гость -

Ночью машин меньше. -Наоборот безопаснее и прохладнее. Вот если скорость ограничить до 70 ночью, будет толк.

0  0
5.07.2017 14:31
Filin

Когда в автобус грузовик с кирпичом влетел, вроде день был, но гололед. Запретить зимой ездить?

0  0
5.07.2017 14:48
- гость -

Запретить всё! Запретить ночные рейсы, автобусы, пассажиров, вообще ночь запретить.

А МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ ЗАПРЕТИТЬ ДУРАКОВ В ГОС,ДУМЕ?

0  0
5.07.2017 14:56
- гость -

страна такая что ли?
только запреты везде....

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