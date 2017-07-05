Фракция ЛДПР обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением вмешаться в ситуацию участившимися в последнее время случаями ночных аварий автобусов, в которых гибнут люди, пишет "Парламентская газета".

"Мы еще в 2011 году потребовали запретить ночные перевозки на автобусах. Вносили такие предложения и в Думу, но к нам не прислушались. Сколько еще людей должно погибнуть ночью, чтобы принять простое решение?", — возмущается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он отмечает, что дороги в стране плохо освещены: "Не везде качественное покрытие и перевозить большие группы людей при таких условиях — это преступление".

Фракция ЛДПР предлагает Медведеву своим распоряжением ввести запрет на такие перевозки.

Напомним, в Татарстане в начале июля в ночь на воскресенье произошло ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан". Автобус опрокинулся на проезжей части и загорелся. В нем находилось 29 человек: 28 пассажиров и водитель. Погибли 14 человек.