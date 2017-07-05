Совет директоров авиастроительной компании "Роствертол", которая входит в холдинг "Вертолеты России", избрал своим председателем экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова. Об этом сообщает предприятие.
"Избрать председателем совета директоров ПАО "Роствертол" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.
Отметим, что Сердюков также является индустриальным директором авиационного комплекса "Ростеха". Ранее он был переизбран в совет директоров "Вертолетов России" и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Роствертол" производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник".
Комментарии
Прекрасное назначение. Замечательный человек на нужном месте. Кто-то же должен контролировать финансовые потоки.
Что у нас не тонет? напомните.
гарем не забыл притащить на новое место работы?
Харя не треснет?..
последние назначения в илюшине и вертоле направлены на ликвидацию авиастроения как отрасли.
круговорот *ерьма в природе...
Поздний Брежнев, намного умнее и порядочнее, позднего Путина. Ха! Ха! Ха! И в цирк ходить не нужно. Даже Ю.В. Никулин-отдыхает!!!
Благодаря таким опытным хозяйственникам Россию неминуемо ждёт светлое будущее. Совсем скоро.
Если ты честный человек, как Анатолий Сердюков, то тебе нечего опасаться - живи и работай на благо страны. А если ты жулик, как Навальный, то даже вся мощь госдепа и пятой колонны не позволит уйти от ответственности!
Востребован везде, настоящий пример для молодых.
Сердюкова - в президенты России!
А Васильева замом его или как?
сильный менеджер-хозяйственник, такого бы в президенты РФ, "не то, что у хохлов"
Это все, что надо знать о борьбе с коррупцией в России.
Не могу понять, как после этого едросы хотят, что бы за них голосовали.
Если не дать хорошую зарплату, то топ-менеджеров переманят заграницу, так Путин сказал про Сечина.
Чем плох Сердюков, армия в авторитете сегодня???
Посмотришь на их лица и понимаешь , где сегодня закрома родины.
Да зря вы так. Если такие люди будут воровать, то быстренько "загремят" - в молочные переулки, месяца эдак на 2-3 - кисточки тягать, да клипы записывать... Мало.. НЕ ПОКАЖЕТЬСЯ!!! ))
Вот на этом дорогой Владимир Владимирович однажды и погорит. Народ всё может простить - голод, холод когда НАДО. А вот такой... наглый смех в лицо, я бы сказал, он не забывает. Назначение Сердюкова по важности можно примерно приравнять к Кровавому воскресенью. Принято считать, что люди у нас терпеливые и бессловесные. Это не так. Достаточно минимального знания истории. Жгли помещиков только в путь, часто и с удовольствием, как только те теряли берега. На Западе часто сравнивают президента со Сталиным. Боже, как они заблуждаются!
5.07.2017 16:04
Элвис
русский учи! Пригодится! Хотя, нет, в тюрьме он тебе не нужен.