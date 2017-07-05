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Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"

, ИА "Амител"
Сердюков также является индустриальным директором авиационного комплекса "Ростеха"

Фото: Analitic.livejournal.com

Совет директоров авиастроительной компании "Роствертол", которая входит в холдинг "Вертолеты России", избрал своим председателем экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова. Об этом сообщает предприятие.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Роствертол" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.

Отметим, что Сердюков также является индустриальным директором авиационного комплекса "Ростеха". Ранее он был переизбран в совет директоров "Вертолетов России" и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Роствертол" производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.07.2017 15:09
- гость -

Прекрасное назначение. Замечательный человек на нужном месте. Кто-то же должен контролировать финансовые потоки.

0  0
5.07.2017 15:11
- гость -

Что у нас не тонет? напомните.

0  0
5.07.2017 15:14
Элвис

гарем не забыл притащить на новое место работы?

0  0
5.07.2017 15:18
- гость -

Харя не треснет?..

0  0
5.07.2017 15:18
- гость -

последние назначения в илюшине и вертоле направлены на ликвидацию авиастроения как отрасли.

0  0
5.07.2017 15:19
- гость -

круговорот *ерьма в природе...

0  0
5.07.2017 15:34
Сталинский Сокол

Поздний Брежнев, намного умнее и порядочнее, позднего Путина. Ха! Ха! Ха! И в цирк ходить не нужно. Даже Ю.В. Никулин-отдыхает!!!

0  0
5.07.2017 15:34
- гость -

Благодаря таким опытным хозяйственникам Россию неминуемо ждёт светлое будущее. Совсем скоро.

0  0
5.07.2017 15:35
- гость -

Если ты честный человек, как Анатолий Сердюков, то тебе нечего опасаться - живи и работай на благо страны. А если ты жулик, как Навальный, то даже вся мощь госдепа и пятой колонны не позволит уйти от ответственности!

0  0
5.07.2017 15:36
- гость -

Востребован везде, настоящий пример для молодых.

0  0
5.07.2017 15:36
- гость -

Сердюкова - в президенты России!

0  0
5.07.2017 15:37
- гость -

А Васильева замом его или как?

0  0
5.07.2017 15:39
- гость -







сильный менеджер-хозяйственник, такого бы в президенты РФ, "не то, что у хохлов"


0  0
5.07.2017 15:41
- гость -

Это все, что надо знать о борьбе с коррупцией в России.

0  0
5.07.2017 15:47
Илья

Не могу понять, как после этого едросы хотят, что бы за них голосовали.

0  0
5.07.2017 15:51
- гость -

Если не дать хорошую зарплату, то топ-менеджеров переманят заграницу, так Путин сказал про Сечина.

0  0
5.07.2017 16:02
- гость -

Чем плох Сердюков, армия в авторитете сегодня???

0  0
5.07.2017 16:04
- гость -

Посмотришь на их лица и понимаешь , где сегодня закрома родины.

0  0
5.07.2017 16:04
Элвис

Да зря вы так. Если такие люди будут воровать, то быстренько "загремят" - в молочные переулки, месяца эдак на 2-3 - кисточки тягать, да клипы записывать... Мало.. НЕ ПОКАЖЕТЬСЯ!!! ))

0  0
5.07.2017 16:09
- гость -

Вот на этом дорогой Владимир Владимирович однажды и погорит. Народ всё может простить - голод, холод когда НАДО. А вот такой... наглый смех в лицо, я бы сказал, он не забывает. Назначение Сердюкова по важности можно примерно приравнять к Кровавому воскресенью. Принято считать, что люди у нас терпеливые и бессловесные. Это не так. Достаточно минимального знания истории. Жгли помещиков только в путь, часто и с удовольствием, как только те теряли берега. На Западе часто сравнивают президента со Сталиным. Боже, как они заблуждаются!

0  0
5.07.2017 16:10
- гость -


5.07.2017 16:04
Элвис
русский учи! Пригодится! Хотя, нет, в тюрьме он тебе не нужен.

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