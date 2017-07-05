Совет директоров авиастроительной компании "Роствертол", которая входит в холдинг "Вертолеты России", избрал своим председателем экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова. Об этом сообщает предприятие.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Роствертол" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.

Отметим, что Сердюков также является индустриальным директором авиационного комплекса "Ростеха". Ранее он был переизбран в совет директоров "Вертолетов России" и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Роствертол" производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник".