Хороший друг цены не имеет, говорит старинная пословица. И все-таки многие из нас друзей себе покупают, причем денег на это не жалеют. Мы говорим о домашних питомцах, стоимость которых, судя по объявлению на сайте Avito, превышает стоимость квартиры. Портал Amic.ru подготовил подборку объявлений продажи самых дорогих животных в Алтайском крае и Новосибирске.

Котята за 20 млн

Эти маленькие котята, вроде ничем не отличаются от обычной шотландской породы. Хотя цена у них больше, чем за хороший коттедж. Автор пишет о потрясающей родословной этих малышей. Может быть отсюда такая башенная цена. Хотя, скорее всего, это просто попытка привлечь внимание к своему объявлению, но это только наши домыслы.

Котята за 700 000

В отличие от предыдущих деток Чемпиона, эти котята породы саванна F1, "Саванна F1 одна из самых крупных, редких и дорогих пород кошек в мире", – поясняет автор. Впрочем с ценой тут всё понятно.

Той-терьер-экстрасенс за 500 000

Собаку с экстрасенсорными способностями продают жители Бийска Алтайского края на сайте Avito. Причина продажи — аллергия у главы семейства. "Уникальная обладающая редким даром собака Той-терьер, лает не просто так а на людей с плохой энергетикой и дурными помыслами по отношению к вам. Тойчик уникален, и будет хорошим индикатором для распознавания плохих людей можно сказать что Тойчик обладает экстрасенсорными способностями ", – поясняет владелец животного. Цена расставания с таким необычным питомцем "всего лишь" 500 000 рублей.

Пума за 200 000

По сравнению с вышеперечисленными животными, пума оказалась дешевле котят папы Чемпиона и даже собачки с экстрасенсорными способностями. "Единственная хищная кошка которую можно держать дома." – подтверждает обладатель этой красавицы.

Лайка за 100 000

И на медведя и на лося охотится. И сама красавица. Может быть, именно столько и стоит настоящий друг. Кстати, автор объявления рассматривает обмен на навигатор с ошейником. Довольно интересный обмен.

Алано за 100 000

Эта порода стоит на первом месте в сортировке "дороже" на avito.ru по всей России. "Продам щенка 3 месяца, порода алано родословный прививки документы имеются." написано под описанием к фото. Интересно, а она не владеет экстрасенсорными способностями?

Жених за 100 000

А этот пёс ищет себе невесту. Проще говоря это вязка за 100 000 рублей. Хотя в среднем цена за вязку примерно 15-20 тысяч рублей. Наверное, кобель что надо!

Бояринова Евгения