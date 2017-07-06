Хороший друг цены не имеет, говорит старинная пословица. И все-таки многие из нас друзей себе покупают, причем денег на это не жалеют. Мы говорим о домашних питомцах, стоимость которых, судя по объявлению на сайте Avito, превышает стоимость квартиры. Портал Amic.ru подготовил подборку объявлений продажи самых дорогих животных в Алтайском крае и Новосибирске.
Котята за 20 млн
Эти маленькие котята, вроде ничем не отличаются от обычной шотландской породы. Хотя цена у них больше, чем за хороший коттедж. Автор пишет о потрясающей родословной этих малышей. Может быть отсюда такая башенная цена. Хотя, скорее всего, это просто попытка привлечь внимание к своему объявлению, но это только наши домыслы.
Котята за 700 000
В отличие от предыдущих деток Чемпиона, эти котята породы саванна F1, "Саванна F1 одна из самых крупных, редких и дорогих пород кошек в мире", – поясняет автор. Впрочем с ценой тут всё понятно.
Той-терьер-экстрасенс за 500 000
Собаку с экстрасенсорными способностями продают жители Бийска Алтайского края на сайте Avito. Причина продажи — аллергия у главы семейства. "Уникальная обладающая редким даром собака Той-терьер, лает не просто так а на людей с плохой энергетикой и дурными помыслами по отношению к вам. Тойчик уникален, и будет хорошим индикатором для распознавания плохих людей можно сказать что Тойчик обладает экстрасенсорными способностями ", – поясняет владелец животного. Цена расставания с таким необычным питомцем "всего лишь" 500 000 рублей.
Пума за 200 000
По сравнению с вышеперечисленными животными, пума оказалась дешевле котят папы Чемпиона и даже собачки с экстрасенсорными способностями. "Единственная хищная кошка которую можно держать дома." – подтверждает обладатель этой красавицы.
Лайка за 100 000
И на медведя и на лося охотится. И сама красавица. Может быть, именно столько и стоит настоящий друг. Кстати, автор объявления рассматривает обмен на навигатор с ошейником. Довольно интересный обмен.
Алано за 100 000
Эта порода стоит на первом месте в сортировке "дороже" на avito.ru по всей России. "Продам щенка 3 месяца, порода алано родословный прививки документы имеются." написано под описанием к фото. Интересно, а она не владеет экстрасенсорными способностями?
Жених за 100 000
А этот пёс ищет себе невесту. Проще говоря это вязка за 100 000 рублей. Хотя в среднем цена за вязку примерно 15-20 тысяч рублей. Наверное, кобель что надо!
Бояринова Евгения
Комментарии
В свое время имел счастье(по просьбе моих детей), завести прекрасную собаку- Ризен шнауцер. Как правило дети быстро наигрались, и вся процеДура легла на меня. Сегодня скажу так: Даже если мне дадут эту дорогую собаку даром, а в придачу еще сто тысяч-Не возьму.