В распоряжении LIFE оказались документы, объясняющие нежелание подмосковных чиновников Балашихи закрыть свалку.

Как отмечается, еще в мае этого года — до "Прямой линии с Путиным" — в ходе публичных слушаний по поводу полигона в Кучине жители умоляли чиновников закрыть свалку, но те оказались непреклонны.

На слушаниях чиновники из администрации города и Минэкологии пытались убедить простых жителей в необходимости изменить статус земли под свалкой. Якобы это необходимо для разработки и утверждения проекта рекультивации самого полигона. Против этого резко выступили жители города, опасаясь, что изменение категории участка развяжет руки владельцам полигона и они получат право бесконтрольно распоряжаться его пространством — по новому типу разрешения на свалку можно было бы вывозить биологические и даже ядерные отходы.

В итоге оказалось, что чиновникам было просто невыгодно сразу закрывать свалку. Ведь полигон, куда свозился мусор чуть ли не со всей Москвы, приносил властям до 1,5 млрд рублей в год, пишет издание.