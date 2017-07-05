Фото: vk.com/mass54

Новосибирцы обнаружили змею во дворе дома, расположенного по улице Связистов, и сообщили об этом спасателям МАСС.

Инцидент произошел во вторник, 4 июля, около 12:00. Прохожие не смогли распознать, насколько опасна змея, поэтому обратились к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники МАСС поймали рептилию в стеклянную банку и увезли в безлюдное место, а затем отпустили.

Замначальника МАСС Константин Максимов сообщил, что это был обыкновенный уж, неядовитый. Предположительно, кто-то привез рептилию из пригорода и выпустил, либо змея жила где-то недалеко, поскольку ужи распространены в данной местности, пишут "Новосибирские новости".

Издание отметило, что перед выездом спасателей оперативный дежурный задал уточняющие вопросы о внешнем виде рептилии. Узнав, что у нее есть пятна за головой, он предположил, что это уж, успокоив тем самым горожан.