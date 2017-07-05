Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Renault Logan загорелся днем в среду, 5 июля, в центре Барнаула — в результате пожара пострадал мужчина, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожар произошел на проспекте Красноармейском напротив Сити-Центра. "На тушении работали два подразделения, восемь человек личного состава. В результате пострадал один человек, предположительно водитель автомобиля. Он получил ожоги", — рассказали в экстренном ведомстве.
Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание. Огонь почти полностью уничтожил автомобиль.
Комментарии
https://www.facebook.com/100001199850320/videos/1367162846667031/ https://www.facebook.com/100001199850320/videos/1367162956667020/ https://www.facebook.com/100001199850320/videos/1367163023333680/
Renault Logan иномарка?
все лады тоже иномарки, ибо владелец Рено-Ниссан
5.07.2017 14:21
рабочий
костян, руки дрожат, горизонт завален)))
всякое бывает. но почему автомобиль тушат водой? там же бензин,масло. Где спец растворы? Пена,хотя бы.