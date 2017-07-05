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Автомобиль Renault Logan загорелся днем в среду, 5 июля, в центре Барнаула — в результате пожара пострадал мужчина, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар произошел на проспекте Красноармейском напротив Сити-Центра. "На тушении работали два подразделения, восемь человек личного состава. В результате пострадал один человек, предположительно водитель автомобиля. Он получил ожоги", — рассказали в экстренном ведомстве.

Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание. Огонь почти полностью уничтожил автомобиль.