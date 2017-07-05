Правительство внесло в Госдуму законопроект о наделении органов исполнительной власти субъектов Федерации полномочиями по оценке качества общественно полезных услуг, оказываемых социально ориентированными НКО. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Проект закона также наделяет Минюст РФ полномочиями принимать решения о признании таких организаций исполнителями общественно полезных услуг и включении их в соответствующий реестр.

Проект федерального закона подготовлен Минюстом в рамках исполнения поручений, озвученных в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года.

﻿