Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула делятся фотографиями "потопа" на улицах города после дождя. Снимки появились в 14:17 среды, 5 июля, в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Согласно словам очевидцев, "поплыли" улица Молодежная и Ядринцева. Подчеркивается, что на парковках вода по колено. Также "реку" зафиксировали на перекрестке улица Попова — Павловский тракт.

Кроме этого, в районе ТРЦ "Арена" Барнаул "встретил морем" одного из участников сообщества.

В подписи к снимкам горожан в шутку просят не убирать далеко лодки.