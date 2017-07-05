Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский предложил разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Мосгидромет), передает ТАСС.

По мнению Жириновского, данная служба плохо справляется со своими обязанностями по своевременному информированию граждан об изменении погодных условий.

"Вчера страшный дождь был, я впервые промок. А вчера Мосгидромет? У нас претензии к ним, даже я видел, что черная туча прошла по Москве. Откройте окно... Почему вы не говорите, что через 20 минут начнется сильный ливень?" — возмущается лидер ЛДПР.