Механизм перерасчета пенсий уволившихся пенсионеров раскрыли в ПФР

Пенсии работающих пенсионеров проиндексируют на следующий месяц после увольнения, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

"С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с первого числа месяца после увольнения", — говорится в сообщении ПФР.

Как поясняется, изменения регламентированы принятым 1 июля законом, который внес поправки в законодательство о страховых пенсиях. Сам закон вступит в действие с 1 января 2018 года.

В Пенсионном фонде отметили, что по новому закону проиндексированную пенсию граждане получат также на третий месяц, однако в новой выплате учтут предыдущие два. Напомним, в 2016 году индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров была отменена. Получить индексацию можно было после увольнения с места работы. Сейчас индексация после увольнения проводится только на третий месяц.

"К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — апрель, май, июнь", — разъясняет ПФР в своем сообщении.

Таким образом, пенсионер начнет пенсию в полном размере спустя те же три месяца после увольнения, как и сейчас, но эти три месяца будут ему компенсированы.