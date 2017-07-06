Лето — пора долгожданного отпуска. Учеба и работа позади и многие отправляются в путешествия. Алтай все больше и больше приобретает популярность среди ценителей как активного, так и пассивного отдыха. Портал amic.ru собрал яркие кадры с самых популярных мест отдыха на Алтае.

1. Телецкое озеро

Телецкое озеро по праву считается одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Это озеро одно из крупнейших в Сибири, второе по глубине после Байкала. Примечательно, что оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

2. Озеро Ая

Это живописное горное озеро на берегу Катуни. В переводе с алтайского "Ай" означает "луна". Озеро Ая — одно из самых популярных мест для отдыха в кругу семьи и друзей среди жителей Алтайского края.

Семейка на отдыхе 👪🐶🐻🌳🌲🍃🌿 #алтай2017 #видызавораживают #красотавокруг #дышимсвежимвоздухом #ура #instaaltay A post shared by Яна Доронина (@yankadoronina) on Jun 30, 2017 at 8:04am PDT

3. Бирюзовая Катунь

Ни для кого не секрет, что "Бирюзовая Катунь" всегда остается одним из самых популярных направлений отдыха в Горном Алтае. А также, это центральное место проведения разноплановых мероприятий, спортивных соревнований, фестивалей и концертов. Многие туристы съезжаются сюда на "Цветение Маральника", "Дни России на Бирюзовой Катуни" и другие фестивали.

4. Чемал

Чемал является центром крупной туристической зоны Горного Алтая. Широко известен как климатический курорт. Невероятные пейзажи и чистейший воздух делают этот край привлекательным для отдыха.

5. Завьяловские озера

Знаменитые завьяловские озера – уникальный природный ресурс. В этих местах находятся богатые месторождения голубой глины, источники уникальной по свойствам лечебной минеральной воды.

Солёное озеро в Алтайском крае-альтернатива морю🏖, тут присутствуют все характерные лечебные факторы: #воздух#вода#грязи #siberia#altay#altai#altayphoto#altay_region#нашелето2017#соленоеозеро#завьяловскиеозера#завьялово#солнышко☀️#тепло#пляж#автопутешествия#нашелето2017#июнь#instaaltai#онашейжизни❤️️#природотерапия💚#природапрекрасна#природароссии#travel#travelling#силаозер A post shared by Ириша Нк (@irishenka_nk) on Jul 2, 2017 at 12:54am PDT

6. Долина Актру

Район Актру — один из основных центров альпинизма в Алтайских горах. Сюда приезжают любители активного отдыха. Невероятная природа Актру захватывает дух.

Ледник Малый Актру. Одно из самых доступных мест в Республике Алтай, где можно побывать в настоящих горах. #малыйактру#актру#караташ#республикаАлтай #barneo#barneoteam #палатка#горы#треккинг#aktru A post shared by Страсть к приключениям! (@barneoteam) on Jul 4, 2017 at 3:48am PDT

7. Каракольские озера

Это группа из семи удивительных озер, которые сообщаются между собой ручьями и небольшими водопадами. Красочные пейзажы "Каракол" никого не оставят равнодушным.

8. Белокуриха

Белокуриха известна как лечебница Алтайского края. Здесь располагается множество санаториев и оздоровительных комплексов.

Так прекрасно находиться в уединении с природой, это бесценно 💎 A post shared by Любовь💗 (@vishnzkova) on Jun 30, 2017 at 9:47am PDT

9. Озеро Яровое

Популярным направлением также считается Яровое. Здесь вы найдете теплое солнце, соленое озеро и чистый воздух.

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10. Озеро Белое

Многие отправляются на Озеро Белое. Это небольшое озеро к северо-востоку от горы Синюха. Недалеко расположено село Колывань — центр Демидовских горно-плавильных заводов. В округе множество исторических достопримечательностей 18 века.

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Сальвина Манукян