Первые мгновения в горном Алтае сразу напомнили основную причину, по которой я стараюсь уезжать как можно дальше от цивилизации: в присутствии природных красот настолько невероятного масштаба по телу буквально проносятся электрические разряды, не оставляющие ничего, кроме желания погружаться в это природу все глубже. По традиции, дальше нас ждут заброски по бездорожью на грузовиках, отсутствие связи, ледники и водопады. #слабоумиеиотвага #алтай #поход #путешествия #телецкоеозеро

