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Где на Алтае отдыхать хорошо: отзывы из соцсетей

, ИА "Амител"
Путешественники щедро делятся в соцсетях впечатлениями о лучших местах отдыха на Алтае

Фото: Bmp-tour.ru

Лето — пора долгожданного отпуска. Учеба и работа позади и многие отправляются в путешествия. Алтай все больше и больше приобретает популярность среди ценителей как активного, так  и пассивного отдыха. Портал amic.ru собрал яркие кадры с самых популярных мест отдыха на Алтае.

1. Телецкое озеро

Телецкое озеро по праву считается одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Это озеро одно из крупнейших в Сибири, второе по глубине после Байкала. Примечательно, что оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

 

Первые мгновения в горном Алтае сразу напомнили основную причину, по которой я стараюсь уезжать как можно дальше от цивилизации: в присутствии природных красот настолько невероятного масштаба по телу буквально проносятся электрические разряды, не оставляющие ничего, кроме желания погружаться в это природу все глубже. По традиции, дальше нас ждут заброски по бездорожью на грузовиках, отсутствие связи, ледники и водопады. #слабоумиеиотвага #алтай #поход #путешествия #телецкоеозеро

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2. Озеро Ая

Это живописное горное озеро на берегу Катуни. В переводе с алтайского "Ай" означает "луна". Озеро Ая — одно из самых популярных мест для отдыха в кругу семьи и друзей среди жителей Алтайского края.

3. Бирюзовая Катунь

Ни для кого не секрет, что "Бирюзовая Катунь" всегда остается одним из самых популярных направлений отдыха в Горном Алтае. А также, это центральное место проведения разноплановых мероприятий, спортивных соревнований, фестивалей и концертов. Многие туристы съезжаются сюда на "Цветение Маральника", "Дни России на Бирюзовой Катуни" и другие фестивали.

 

Когда-то на огромной равнине жил богатый хан Алтай. И главным богатством была дочь — красавица Катунь. Многочисленные поклонники добивались руки девушки, но были отвергнуты. Никто не знал, что она тайно любила молодого пастуха Бия. . Разгневанный отец сказал: "Выдам тебя за того, кого пожелаю". Видя свое безвыходное положение, Катунь решила сбежать к любимому. В глухую темную ночь, она исчезла. Утром хан, обнаружив пропажу, собрал свое войско и сказал, что Катунь будет принадлежать тому, кто ее догонит. Бросились войны в погоню. Но Катунь обратилась рекой и стремительно помчалась на север, пробивая дорогу среди камней. Оставив отары, пастух Бий, тоже превратился в стремительный поток и помчался навстречу любимой. . Не догнали войны беглянку. Она встретилась со своим избранником, кинулась к нему в объятия и они потекли вместе, образовав могучую сибирскую реку Обь. . Страшно разгневался хан Алтай и превратил всех своих незадачливых слуг в валуны и камни, а сам окаменел высокой горой Белуха. Самый быстрый из войнов — Бабырган — убежал дальше всех и теперь стоит, окаменевший вдали от гор. И первым встречает приезжих в горный Алтай. Вот такая легенда о великой сибирской реке существует на Алтае. . А вы любите легенды? Рассказываете своим детям?

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4. Чемал

Чемал является центром крупной туристической зоны Горного Алтая. Широко известен как климатический курорт. Невероятные пейзажи и чистейший воздух делают этот край привлекательным для отдыха.

 

🌊Это место слияния двух горных рек Катуни и Чемала. Непередаваемые ощущения испытываешь тут. . . 🌊Чистейший #чемал врезается в известково-берюзовую #катунь. И тут начинается борьба за господство. Воды рек перемешиваются буд-то в жестокой схватке. . . 🌊В итоге Катунь побеждает, тем самым увеличивает свою #мощь. Все, как и в мире людей — сильный повергает слабого и получает право пользоваться его временем, имуществом и благами! . . #алтай #горныйалтай #природа #свежийвоздух #сила #река #вода #сосновыйбор #зож #здоровье #будьсчастлив #вседеловшишке #всевтвоихруках #бизнес #молодость #группировкатэ #алавердыеслиугодно #новокузнецк #краснодар #барнаул #краснодар #красноярск #новосибирск #нск #nsk54 #ктосомной

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5. Завьяловские озера

Знаменитые завьяловские озера – уникальный природный ресурс. В этих местах находятся богатые месторождения голубой глины, источники уникальной по свойствам лечебной минеральной воды.

 

6. Долина Актру

Район Актру — один из основных центров альпинизма в Алтайских горах. Сюда приезжают любители активного отдыха. Невероятная природа Актру захватывает дух.

7. Каракольские озера

Это группа из семи удивительных озер, которые сообщаются между собой ручьями и небольшими водопадами. Красочные пейзажы "Каракол" никого не оставят равнодушным.

8. Белокуриха

Белокуриха известна как лечебница Алтайского края. Здесь располагается множество санаториев и оздоровительных комплексов.

 

Так прекрасно находиться в уединении с природой, это бесценно 💎

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9. Озеро Яровое

Популярным направлением также считается Яровое. Здесь вы найдете теплое солнце, соленое озеро и чистый воздух.

10. Озеро Белое

Многие отправляются на Озеро Белое. Это небольшое озеро к северо-востоку от горы Синюха. Недалеко расположено село Колывань — центр Демидовских горно-плавильных заводов. В округе множество исторических достопримечательностей 18 века.

Сальвина Манукян

 


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Комментарии

6.07.2017 07:59
Kimi

Вместо Белого я б выбрал Колыванское (Савушки)...

0  0
6.07.2017 08:56
- гость -

Ну и выбирай!

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