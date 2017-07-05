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Цены в Алтайском крае в первой половине текущего года растут вдвое медленнее, чем в аналогичном периоде 2016-го, сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Так, в июне 2017-го, индекс потребительских цен в крае составил 100,6%, а по итогам всего полугодия — 101,6%.

"За шесть месяцев года прирост потребительских цен на товары и услуги в 1,9 раза меньше, чем за соответствующий период предыдущего года", — подчеркивают в региональном министерстве.

Прирост цен на продовольствие в Алтайском крае оказался в первой половине 2017 года в полтора раза ниже, чем годом ранее, а на непродовольственную группу товаров — в 2,3 раза меньше.

При этом, в краевом МЭР добавляют, что в июне снизились цены на гречневую, манную, овсяную и перловую крупы, свежие огурцы, помидоры, подсолнечное масло, куриные яйца, мороженую разделанную рыбу, а также горох и фасоль.



