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Цены в Алтайском крае в первой половине текущего года растут вдвое медленнее, чем в аналогичном периоде 2016-го, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Так, в июне 2017-го, индекс потребительских цен в крае составил 100,6%, а по итогам всего полугодия — 101,6%.
"За шесть месяцев года прирост потребительских цен на товары и услуги в 1,9 раза меньше, чем за соответствующий период предыдущего года", — подчеркивают в региональном министерстве.
Прирост цен на продовольствие в Алтайском крае оказался в первой половине 2017 года в полтора раза ниже, чем годом ранее, а на непродовольственную группу товаров — в 2,3 раза меньше.
При этом, в краевом МЭР добавляют, что в июне снизились цены на гречневую, манную, овсяную и перловую крупы, свежие огурцы, помидоры, подсолнечное масло, куриные яйца, мороженую разделанную рыбу, а также горох и фасоль.
Комментарии
Снижение падения роста нарастания...
Так, в июне 2017-го, индекс потребительских цен в крае составил 100,6%, а по итогам всего полугодия — 101,6%.
ого-го сколько позитива
то есть за июнь цены подняли на 0,6%, а за январь-май по 0,2% в месяц
таким образом в июне 2017-го имеем трехкратный месячный рост поднятия цен по сравнению с первыми 5-ю месяцами полугодия
так победимЪ
Картошка относительно прошлогоднего уровня дороже в полтора раза, а капуста почти в два раза.
Похоже, что вслед за картошкой нужно ждать взлета цен на крупы и муку.
И цены на жратву не снизились... И олигархи-монополисты цены подняли на коммуналку...
Овсянку беру через день, ни на копейку не снизилась цена! Зачем врать-то?! Кого власти пытаются обмануть?!! Мы все часто ходим по магазинам, видим рост цен, а не падение, когда перестанут врать?!! Пытаются убедить нас, что жизнь хороша?!