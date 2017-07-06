"Прямая линия" с коммерческим директором "Росводоканал Барнаул" Андреем Александровичем Таскиным для жителей частного сектора состоится 7 июля.
На "прямой линии" можно получить ответы на вопросы по:
- начислению платы за полив;
- как рассчитывается размер оплаты по нормативу и по прибору учету
- какие санкции применяются в отношении должников
- что можно и нужно сделать, чтобы не копить долги
На фото: коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Александрович Таскин
Задать вопросы можно по телефону: 28-24-93 с 10.00 до 11.00
Комментарии
Всем большое спасибо! и Президенту, и Губернатору и Амику!
За то, что я пыталась отстоять свои права по поводу неправильного начисления сегодня мне пригнали трактор и отключают воду! Причем сделали это показательно в отместку! Теперь я окончательно удостоверилась, что никакому государству мы нафиг не нужны!!!