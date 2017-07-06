"Прямая линия" с коммерческим директором "Росводоканал Барнаул" Андреем Александровичем Таскиным для жителей частного сектора состоится 7 июля.

На "прямой линии" можно получить ответы на вопросы по:

начислению платы за полив;

как рассчитывается размер оплаты по нормативу и по прибору учету

какие санкции применяются в отношении должников

что можно и нужно сделать, чтобы не копить долги

На фото: коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Александрович Таскин

Задать вопросы можно по телефону: 28-24-93 с 10.00 до 11.00

