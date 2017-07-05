Фото: пресс-служба ГИБДД по НСО

ДТП с участием автомобиля Honda Odyssey произошло в Октябрьском районе Новосибирска утром в среду, 5 июля. В результате аварии были травмированы пять человек, трое из них госпитализированы. Об этом пишет портал НГС.Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по НСО.

Уточняется, что авария произошла в 4:15, рядом с остановкой "Куприна". 29-летний водитель иномарки ехал по улице Никитина и возле дома по Гусинобродскому шоссе, 2 заехал на островок безопасности, где автомобиль и врезался в световую опору.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В аварии пострадала несовершеннолетняя девушка и четверо взрослых мужчин.

В ведомстве добавили, что водитель получил водительские права в прошлом году. После ДТП его госпитализировали с тупой травмой живота, в связи с чем полицейские не смогли проверить его на наличие алкоголя в крови.

Среди других двух госпитализированных — 15-летняя девушка с вывихом бедра и 29-летний пассажир с тупой травмой живота. Еще двух пассажиров отпустили домой после больничного осмотра: 30-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, а 32-летний пассажир ушиб левое предплечье.