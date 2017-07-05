Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выразила надежду, что осужденная жительница Барнаула Оксана Ткаченко вернется к

детям после пересмотра дела. Об этом пишет РАПСИ Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность решений по делу женщины. По мнению следствия и суда, жительница Барнаула покушалась на убийство бывшего мужа. Сама Оксана и ее адвокат уверяют, что она защищала своего сына от агрессивного супруга.

По словам Кузнецовой, если по результатам проверки дело будет пересмотрено, то приговор жительнице Барнаула могут смягчить или отменить.

Кроме того, в этом случае будет возможность ходатайствовать о применении отсрочки исполнения наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. "А значит, это время они смогут провести со своей мамой, что принципиально важно и с воспитательной, и с человеческой точек зрения", — сказала омбдусмен.

Как ранее сообщало ИА "Амител" суд приговорил Оксану Ткаченко к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Согласно действующему УК, отсрочка исполнения наказания по статье 105 может быть применена лишь в том случае, если назначенное наказание не превышает 5 лет.

Сейчас оба ребёнка Ткаченко находятся под опекой бабушки. По словам Кузнецовой, отец младшего ребёнка, от опеки над дочерью отказался.