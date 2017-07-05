Фото: avito.ru

Ресторан кавказской кухни "Цицаки", расположенный в самом центре Барнаула, выставили на продажу за 7,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Ресторан отличает стильный лофт-интерьер с забавными надписями на стенах, которые создают неповторимую атмосферу уюта и кавказского колорита. Площадь ресторана 181,7 квадратных метра, 52 посадочных места", — отмечается в объявлении.

Также подчеркивается, что шеф-повар ресторана имеет огромный опыт работы и за свою карьеру обслуживал первых лиц государства.

Напомним, что данное заведение, расположенное на проспекте Ленина, 63, было открыто в начале 2015 года.



