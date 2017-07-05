Фото: optio-travel.ru

Гостиниц для размещения фанатов ЧМ по футболу 2018 года не хватает в России. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Ростуризм.

Подчеркивается, что необходимая инфраструктура средств размещения присутствует в пяти российских субъектах, которые задействованы в проведении чемпионата: Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае и Свердловской области. В остальных шести регионах — Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область — испытывают дефицит отелей.

Газета пишет, что некоторых туристов, вероятно, примут хостелы и частный сектор.

Отмечается, что в апреле сообщалось, что для гостей ЧМ-2018 в стране подготовили свыше четырех тысяч отелей.

В ноябре минувшего года замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев выразил надежду, что чемпионат поспособствует притоку туристов из Юго-Восточной Азии и Британии, добавляет "Лента.ру".

Финальная часть ЧМ пройдет в стране с 14 июня по 15 июля следующего года. Чемпионат будет проходит в 11 городах.