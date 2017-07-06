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Военные сборы у студентов военной кафедры АлтГТУ начнутся 10 июля

, ИА "Амител"
Занятия будут проходить в воинских частях поселка Топчиха и города Алейска

С 10 июля у студентов военной кафедры Алтайского государственного технического университета начинаются учебные сборы. Занятия в этом году пройдут в воинских частях поселка Топчиха и города Алейска.

В этом году на учебные сборы будут направлены более 300 студентов, из них – около 100 человек обучаются по программам подготовки сержантов запаса (мотострелки) и более 200 студентов – по программам подготовки офицеров запаса и рядовых запаса. Все они прошли полный курс военного обучения в техническом вузе и успешно сдали теоретические экзамены и зачеты.

Учебные сборы проводятся один раз за время обучения на военной кафедре и являются завершающим этапом военного обучения. Во время учебных сборов студенты учатся ремонтировать, управлять военной техникой, отрабатывают упражнения и боевые приемы, участвуют в стрельбах.

16 и 23 июля студенты военной кафедры будут приведены к военной присяге. Учебные сборы студентов продлятся до 12 августа. В этот день они пройдут квалификационные испытания по военной подготовке.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова остается единственным вузом в Алтайском крае, в котором имеется военная кафедра.

Торжественное отправление студентов в воинские части состоится 10 июля в 7.30 от здания железнодорожного вокзала.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.07.2017 10:29
Гость

Эх, отличные воспоминания...!!!! 1982г.

0  0
6.07.2017 10:36
Борис

Эх, отличные воспоминания...!!!! 2010 год

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