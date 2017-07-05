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Причиной сильного пожара, произошедшего 5 июля в барнаульском СНТ "Пригородное", стал удар молнии.

Как сообщал портал Amic.ru, днем в среду в поселке загорелся дачный дом и надворные постройки.

"Данные о возгорании поступили в 13:32. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. В результате пожара пострадали стены и кровля домика и надворных построек. Ликвидировано возгорание было в 14:22. Привлекалось восемь единиц техники и 23 человека личного состава", — уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Предварительной причиной пожара называется удар молнии. Никто в результате инцидента не пострадал.