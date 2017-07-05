Даниил Гранин

5 июля на 99 году жизни скончался писатель Даниил Гранин.

"Такие люди уходят! Уходит эпоха... Распутин, Евтушенко, Гранин.... а что же придет на смену?.. Пусть земля ему будет пухом.", "Светлая память!" — пишут ценители его таланта на своих страничках в соцсетях, говоря о невосполнимой для литературы потере.

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Родительский клип на выпускной

Родители из Енисейска Красноярского края записали видеообращение на выпускной к своим детям. Клип получился молодежный: родители использовали узнаваемые мемы, песни и лексику.

"Это самое крутое, что я видел от родителей на ютьюбе﻿", "огонь!!! Молодцы родители! Впервые вижу подобное", "родители шарят в мемах лучше, чем бывшие одноклассники﻿" — пишут восторженные отклики пользователи соцсетей.

Потоп в Барнауле

"Сдам каяк в аренду", "о, началось!", "Возьму в аренду лодку с мотором" — так барнаульцы отреагировали на очередной потоп, который произошел после дождя 5 июля на улицах Молодежной и Павловском.

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Барнаульская гроза

Ночью с 4 на 5 июля в Барнауле прошла гроза.

"Кто-нибудь ещё слышал... Хотя как вы могли слышать — вы оглохли, наверное", "да, сверкало знатно!", "сверкало каждые 10 секунд", "ахаха, Зевс, прекрати" — делятся впечатлениями и фотографиями грозы барнаульцы.

#грозабарнаул A post shared by Глеб Долматов (@dolmatovnet) on Jul 4, 2017 at 12:00pm PDT