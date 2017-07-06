На вечерне-заочном факультете ждут студентов, которые получают второе высшее образование и выпускников колледжей. В этом году на бюджет смогут поступить 179 абитуриентов, а всего факультет примет более 500 поступающих.

Особенно рады тем абитуриентам, которые целенаправленно делают выбор в пользу заочного обучения, кто не хочет или не может позволить себе жить на стипендию, а делает ставку на карьеру, а недостаток знаний компенсирует вечерами и на выходных. Студентам-вечерникам идут навстречу и обеспечивают их местами в общежитиях.

"Если образование первое, есть шанс поступить на бюджетное место – как при заочном, так и при вечернем обучении. Однако подавать документы на поступление нужно уже сейчас. Тем, кто рискует не пройти по баллам, параллельно дневному отделению стоит заявиться и на вечернее. Из-за того, что сроки приема совпадают, многие сильные абитуриенты теряют при первой неудаче возможность получить образование по выбранной специальности очно-заочно", – рассказывают в приемной комиссии об опыте выпускников прошлых лет.

В вузе ожидают, что спрос на обучение вырастет и со стороны сотрудников строительных компаний. Их руководители и ключевые специалисты теперь обязаны иметь профильное высшее образование. Интерес к вечерней и заочной формам обучения действительно возрос в связи с введением профстандатов во многих сферах, где уже сейчас для соответствия занимаемым должностям требуется профильное образование. В этом году на факультете впервые открыли прием на заочное направление подготовки "техносферная безопасность", аналога которому нет на очном отделении. Ориентировались на тех, кто уже работает в строительстве инженерами по охране труда.

Документы для поступления на вечернюю форму обучения можно подать до 14 июля (для абитуриентов с дипломами о среднем специальном образовании и иностранных граждан), для поступающих по результатам ЕГЭ – до 26 июля. Срок приема документов для бюджетников на заочное обучение заканчивается 19 августа и 15 сентября – для поступающих на платную форму.