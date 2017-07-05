Фото: Татьяна Алдабаева

В рамках розыгрыша призов "МедиаКуш" от Медиагруппы "FM-Продакш" 5 июля были разыграны три очередных приза от радиостанций "Ретро FM", Радио МИР и "Спорт FM".

Первым сегодняшним победителем стала компания под номером 81 — флористический салон "Цветкофф". В цветочной атмосфере члены комиссии "FM-Продакш" поздравили и вручили руководителю салона подарок от радиостанции "Ретро FM" — Сертификат на 100 чашек кофе.

Следующим обладателем приза от Радио МИР стала компания под счастливым номером 1 –магазин одежды Fashion Reform. Им был вручен Сертификат на неделю бизнес-ланчей для всех сотрудников.

Данные компании являются клиентами Медиагруппы не так давно и после такого удачного стечения обстоятельств, надеемся, надолго станут нашими партнерами.

Самая спортивная радиостанция "Спорт FM" разыграла билеты на 7 этап чемпионата РДС (Russian Drift Series), который пройдет в Москве 8-9 сентября. Посмотреть на лучших дрифтеров страны, спортивные автомобили запредельной мощности, смогут сотрудники компании "Барнаульский пищевик".