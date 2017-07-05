Фото: pacenote.ru

Большинство работающих жителей Барнаула считают необходимым делать перерывы во время трудового дня, выяснил сайт по поиску работы Зарплата.ру, проведя опрос среди почти тысячи горожан.

Выяснилось, что 74% респондентов обязательно делают короткие перерывы. При этом каждый пятый работник намерено старается отвлекаться от производственного процесса, предпочитая больше отдыхать, чем трудиться.

6% участников опроса пожаловались на то, что из загруженность не позволяет пойти на перерыв.

Передышки барнаульцы делают, заходя в социальные сети — в первую очередь во "ВКонтакте".

Также популярны среди горожан перекусы или чаепития, общение с коллегами, прогулки, перекуры, прослушивание музыки и просмотр видеороликов на YouTube.

Разминку во время работы предпочитают делать менее 10% горожан — только каждый двенадцатый.



