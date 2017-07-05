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Новосибирские полицейские задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в нелегальной торговле оружием. Об этом в среду, 5 июля, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ГУ МВД по НСО.

Правоохранители изъяли в доме новосибирца сигнальный пистолет МР-371 с измененными конструктивными особенностями, а также "Парабеллум" и "Вальтер" с патронами.

В одном из помещений на территории промзоны в Ленинском районе Новосибирска оперативники нашли боеприпасы к разным видам оружия, пули, гильзы и порох для создания патронов, а также карабин и винтовку с приделанными глушителями.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов". Полицейские выясняют факты сбыта оружия и другие эпизоды противоправной деятельности задержанного мужчины.