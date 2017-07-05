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Депутат Государственной Думы от КПРФ Николай Харитонов предложил нижней палате парламента РФ выступить с заявлением из-за принятого в Польше закона о сносе советских памятников, а также разорвать дипломатические связи со страной и отозвать посла России. Об этом сообщает РИА Новости.

Харитонов отметил на заседании, что обращение в отношении принятого польским Сеймом закона должно быть принято до конца рабочего дня. В обращение должен быть предусмотрен разрыв дипсвязей и отзыв посла. "Польского [посла — ред.] прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть", — цитирует агентство слова депутата.

Он напомнил, что в Польше погибли 600 тысяч солдат Красной армии.

Напомним, польский Сейм 22 июня проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос советских памятников, в том числе военных. Согласно подсчетам Института национальной памяти Польши, закон о декоммунизации затрагивает порядка 230 памятников Красной армии.