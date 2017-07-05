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Схема движения на разворотном кольце по улице Кулагина изменится с 19 июля, проинформировали в пресс-центре городской администрации.

В данном случае речь идет об участке в районе №2 и 4а по улице Лесокирзаводской и дома №4б по улице Маяковского.

"На автомобильной дороге, проходящей вдоль разворотного кольца, теперь будет одностороннее движение. Для жителей, движущихся со стороны улицы Лесокирзаводской к остановке общественного транспорта "микрорайон Восточный" обустроят три пешеходных перехода", — уточняют в мэрии.

Нововведение связано с оптимизацией движения и обеспечением безопасности.