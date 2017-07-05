Фото: olomouc.cz

Барнаульские полицейские задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Установлено, что преступление было совершено днем в конце минувшего месяца в 2017 году. Рядом с жилым домом на улице Островского злоумышленник подбежал сзади к 81-летней женщине, рывком выхватил из ее рук сумку и скрылся.

Во время оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали ранее не раз судимого за подобные преступления горожанина.В данный момент он заключен под стражу.

Отмечается, что барнаулец, предварительно, успел продать телефон, который находился в сумке пожилой женщины, остальное имущество полицейские вернули пенсионерке.

По факту грабежа правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленнику теперь грозит до семи лет тюрьмы.