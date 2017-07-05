Фото: fishingsib.ru

Новосибирец поймал огромную щуку в Оби, которая чуть не откусила ему пальцы. За это мужчина прозвал ее "крокодилом". О своем улове довольный рыбак под ником ВаВаН рассказал на сайте Fishingsib.ru.

По словам мужчины, утром в субботу, 1 июля, он с другом отправился в деревню Батурино, где, как они полагали, должен был быть большой улов. Но протоки деревни и местная река Уень были заполнены щукой весом не более килограмма. В связи с этим огорченные рыбаки отправились на Обь, где им и попался крупный экземпляр.

Подчеркивается, что щуку поднимали с шестиметровой глубины.

"Дабы все наши вещи не оказались выброшенным за борт пойманным „крокодилом“, за нижнюю челюсть пойманную рыбу я взял двумя липгрипами, ибо одну руку она мне чуть не вывернула", — рассказал рыболов.

Вес данного улова составил 10,8 килограмма. Прошлогодний рекорд по щуке — 8,5 килограмма — был побит. Рыбак подчеркнул, что на 80% успех зависел от "друга с подсаком", за секунду перевалившего щуку через борт лодки.

Пользователи ресурса поздравили новосибирца и посоветовали ему держать в секрете место ловли.