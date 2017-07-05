Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Фуру, нагруженную почти 20 тоннами арбузов, не пропусти в Алтайский край, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Машина с грузом была остановлена на Рубцовском фитосанитарном контрольном посту. В машине находилось 19,6 тонны арбузов.

"Гражданин Казахстана пытался ввезти на территорию России для реализации в Алтайском крае продукцию высокого фитосанитарного риска без необходимого карантинного документа", — констатируют в надзорном ведомстве.

В итоге фура была отправлена обратно в Казахстан. Всего же с начала сезонных поставок в Алтайский край не пропустили уже 188 тонн арбузов.