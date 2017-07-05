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Женщина в Забайкальском крае задушила своего трехмесячного сына подушкой за то, что он плакал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Егора Маркова.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Хилок. Женщина, когда сын начал капризничать, положила на него подушку, чтобы "успокоить. В результате ребенок скончался от асфиксии. В ходе первоначальных следственных действий обвиняемая полностью призналась в совершении преступления. Также она подтвердила свои показания после предъявления обвинения.

В среду, 5 июля, 26-летнюю женщину арестовали по решению суда, отмечает агентство.