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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 6 июля, похолодание, а также грозы и град.

"В отдельных районах дождь, гроза, местами по востоку сильный дождь, град", — отмечают в региональном Гидрометцентре.

Дневные температуры в крае составят +16...+21 градус. Ветер западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 25 метров.

В Барнауле дожди ожидаются в первой половине дня, возможны грозы и град.

Дневные температуры в краевой столице составят +16...+18 градусов. Ветер западный, 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров.