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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков продемонстрировал свое лучшее время сезона и занял второе место на соревнованиях "Мемориал Иштвана Дьюлаи" в Венгрии.

Как сообщили в краевом управлении спорта и молодежной политики, в барьерном спринте Шубенков показал время 13,01 секунды.

В этом соревновании барнаулец уступил лишь лидеру мирового сезона, олимпийскому чемпиону Омару Маклеоду — ямайский спортсмен пробежал дистанцию за 12,96 секунду.

Третьим стал американец Ариес Мерритт с результатом 13,11 секунды.



