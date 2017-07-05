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"Ладу-Приору" занизили настолько, что застряла на "лежачем полицейском"

, ИА "Амител"
Как сообщили очевидцы, "ребята съезжали с него около часа"

Фото: кадр из видео

В Ярославле "Лада-Приора" застряла на лежачем полицейском, в итоге водитель и два его пассажира вызволяли авто из плена, пишет "76.ру".

Как сообщили очевидцы, "ребята съезжали с него около часа".

В мэрии Ярославля изданию рассказали, что делать в подобных случаях: "Если машина получила повреждения, надо вызывать ГИБДД. Сотрудники составят протокол и будут проводить административное расследование. Они проверят транспортное средство на соответствие техническим характеристикам, не слишком ли занижен автомобиль. А также проверят, соответствует ли лежачий полицейский стандартам".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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