В Волжском разъяренный мужчина избил соседку ногами по голове, началось все со среднего пальца, который он показал женщине, сообщает паблик MASH.

Михаил показал женщине неприличный жест ранним утром, когда отъезжал от дома. В ответ на это оскорбление соседка Татьяна кинула в автомобиль ключи. Мужчина пришел в ярость и накинулся на женщину.

Как отмечается, между соседями давний конфликт. Со слов Татьяны, ранее Михаил украл ее собаку.

Соседи живут фактически в одном доме, который стеной разделен на две части.