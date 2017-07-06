Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 117 квадратных метров в восьмиэтажном кирпичном доме, расположенном на Змеиногорском тракте, продают за 9,3 миллиона рублей в Барнауле, сообщается на сайте Avito.ru.

Продавец жилья отмечает, что окна квартиры выходят на три стороны с видом на фонтан и ухоженную, озелененную придомовую территорию с аллеями, розариями, зоной барбекю.

"В квартире сделан хороший, качественный ремонт. Красивое дизайнерское решение по освещению гостиной выполнено с использованием современных энергосберегающих технологий", — сказано в объявлении.

В квартире имеется кухня со встроенным гарнитуром, две спальни, выделена зона под кабинет, два санузла, два встроенных шкафа-купе, две лоджии.

"Напольное покрытие — массивная доска дуб. Потолки три метра. Закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение, консьерж. Рядом с домом расположен паркинг, а также места для парковки открытого типа", — добавляет продавец.